Уряд готує постанову про доступну іпотеку

Міністерство фінансів України завершує підготовку постанови, яка може спростити для українців придбання житла. Документ має бути поданий на підпис прем’єр-міністру Денису Шмигалю до 29 січня, інформує сайт президента України.

Постанова передбачатиме, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості.

Компенсацію Фонд надаватиме позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

В іпотеку можна буде придбати лише житло, побудоване після 2015 року, максимальний термін іпотеки – 20 років. Також мінімальний перший внесок встановлено на рівні 15% вартості житла.

У вересні 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв про готовність уряду в 2021 році передбачити в бюджеті надання іпотечних кредитів для 30 тисяч українських сімей.

У серпні 2020 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних, тому що банківські ставки за іпотекою, які існували досі, «просто непідйомні» для багатьох українських сімей.