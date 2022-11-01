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Влада повідомила про «ворожі об’єкти» над Кременчуком та роботу ППО

За повідомленнями, БПЛА рухалися з Дніпропетровської області на Полтавщину

Мер Кременчука Полтавської області Віталій Малецький повідомив, що в ніч на середу у небі над містом працюють засоби протиповітряної оборони.

«Були зафіксовані ворожі об’єкти над Кременчуком. Залишайтесь в укриттях. Працює ППО», – написав він у Telegram.

Перед тим у мережі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що з Дніпропетровської області на Полтавщину рухаються БПЛА.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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