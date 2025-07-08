Кремль «шокувало» самогубство звільненого міністра Старовойта – Пєсков

Російському лідеру Володимиру Путіну доповіли про самогубство колишнього міністра транспорту РФ Романа Старовойта, повідомив 8 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Президентові негайно було повідомлено… Це не може не шокувати нормальних людей. Звичайно, це шокувало і нас теж. Але триває розслідування. Це розслідування має відповісти на всі запитання. Поки воно триває, можна міркувати, але швидше це можуть робити представники ЗМІ, політологи і так далі. Але це не з руки нам робити», – сказав речник Кремля.

Про те, що Роман Старовойт наклав на себе руки, стало відомо 7 липня. За кілька годин до появи повідомлень про самогубство Кремль опублікував указ Володимира Путіна про відставку Старовойта з посади міністра транспорту РФ.

Преса пов’язала самогубство чиновника з кримінальною справою про шахрайство під час будівництва укріплень на кордоні Курської області з Україною. Старовойт очолював регіон із жовтня 2018-го до травня 2024 року.