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19 листопада 2019, Київ 11:11
Новини | Суспільство

З 20 листопада водіїв штрафуватимуть за відсутність дитячого крісла

За відсутність дитячого крісла тепер штрафуватимуть

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Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей», який передбачає штрафи за перевезення дітей без дитячого крісла, опублікували у «Голосі Україні» 19 листопада.

Закон набере чинності наступного дня після публікації – 20 листопада.

Верховна Рада ухвалила відповідний законодавчий акт наприкінці жовтня.

Документ встановлюється штраф за порушення правил перевезення дітей у розмірі 510 гривень, за повторне правопорушення – 850 гривень.

Раніше щодо перевезення дітей, які не досягли 12-річного віку, та чий зріст – менший ніж 145 сантиметрів у транспортних засобах без використання спеціальних засобів убезпечення не було визначено конкретних штрафів.

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