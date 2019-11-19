З 20 листопада водіїв штрафуватимуть за відсутність дитячого крісла

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей», який передбачає штрафи за перевезення дітей без дитячого крісла, опублікували у «Голосі Україні» 19 листопада.

Закон набере чинності наступного дня після публікації – 20 листопада.

Верховна Рада ухвалила відповідний законодавчий акт наприкінці жовтня.

Документ встановлюється штраф за порушення правил перевезення дітей у розмірі 510 гривень, за повторне правопорушення – 850 гривень.

Раніше щодо перевезення дітей, які не досягли 12-річного віку, та чий зріст – менший ніж 145 сантиметрів у транспортних засобах без використання спеціальних засобів убезпечення не було визначено конкретних штрафів.