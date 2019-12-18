Через заколот засуджених у слідчому ізоляторі Кропивницького запровадили особливий режим

Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України у середу повідомила, що через групову непокору засуджених 16 грудня в Кропивницькому слідчому ізоляторі було ухвалене рішення про запровадження в установі особливого режиму.

«В установі посилено охорону, нагляд за ув’язненими та засудженими, припинено всі заходи, що проводяться з такими особами, а також надання побачень та прийняття посилок і передач, здійснюються інші передбачені законодавством режимні заходи», – йдеться в повідомленні.

У кримінально-виконавчій службі заявили, що особливий режим може бути запроваджено терміном до 30 днів.

Напередодні прокуратура Кіровоградської області відкрила кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника Кропивницького слідчого ізолятора та за фактом службової недбалості з боку адміністрації ізолятора.

За версією слідства, 16 грудня один із ув’язнених завдав тілесних ушкодження штатному психологу та погрожував їй і її родині фізичною розправою. Повідомлялося, що засуджений «підбурював інших взятих під варту на злісну непокору та масові заворушення». У результаті інциденту були пошкоджені двері камер, розбиті вікна та камери відеонагляду. За даними прокуратури, наразі ситуація в СІЗО повністю контрольована.

