У Кропивницькому й області долають наслідки сильного шквалу

У місті Кропивницькому й довколишній досі не перейменованій Кіровоградській області долають наслідки шквального вітру, повідомили рятувальники і місцева влада. Загиблих і травмованих унаслідок негоди немає.

Зокрема, в Кропивницькому обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій станом на 17.30 повідомляло, що внаслідок погіршення погодних умов – дощу і шквальних поривів вітру – було частково пошкоджено покрівлі 20 житлових будинків, повалено близько 30 дерев і підтоплено 4 дворогосподарства.

А вже станом на 18-у годину заявили, що пошкоджені покрівлі близько 100 житлових будинків.

За даними голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка, в деяких випадках шквальний вітер не тільки позносив дахи, позривав зовнішні конструкції на будівлях, а й навіть зруйнував стіни в будинках.

За повідомленнями рятувальників і обласної влади, працівники ДСНС і аварійні бригади комунальних служб долають наслідки негоди, поліція має влаштувати охорону від можливих мародерів, також для потерпілих встановлюють намети і польові кухні.

Крім того, повідомили в ДСНС, у Миколаївській області, в селах Благодатне, Рябоконове й Семенівка Арбузинського району, внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджено покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл і 1 дитячого садка, повалено близько 60 дерев. Загиблих і травмованих унаслідок негоди немає. Для ліквідації наслідків залучено аварійні бригади комунальних служб.