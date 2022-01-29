У Запоріжжі вшанували пам’ять героїв Крут смолоскипною ходою

У Запоріжжі відбулася акція до Дня пам’яті героїв Крут. Її учасники зі смолоскипами пройшлися центральним проспектом міста від площі Маяковського до майдану Героїв Революції. Під час ходи вони скандували «Крути! Крути! Вас не забути!».

В руках активісти також несли плакати з написами «Пам’ятай героїв Кут», «Слава Героям Крут» та прапори організацій і партій, які долучилися до ходи, стяги військових підрозділів, у яких служили учасники акції – ветерани війни на Донбасі.

«Зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих студентів, які загинули під станцією Крути, які потрапили до полону, яких розстріляли комуністи. Як ми бачимо, історія є циклічною. Я сам був студентом, коли взяв до рук зброю, щоб захищати Україну. І так само і багато інших хлопців молодих. Ми розуміємо, що це повторюється, і ворог один у нас один і той самий, що і тоді», – розповів один з співорганізаторів акції, ветеран війни на Донбасі Денис Ясинський.

Завершилася хода на майдані Героїв Революції мітингом, під час якого учасники акції зачитали вголос імена загиблих під Крутами. Також активісти вшанували хвилиною мовчання всіх, хто поклав своє життя за незалежність України та запалили фаєри і димові шашки.

104 роки тому, 29 січня 1918 року, відбувся бій під Крутами – поблизу невеликої залізничної станції в нинішній Чернігівській області. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ кількатисячної армії більшовиків.