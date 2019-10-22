Російський криголам подав сигнал лиха біля берегів Норвегії

Російський криголам з 33 людьми на борту подав сигнал лиха під час шторму біля берегів Норвегії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Об’єднаний центр координації рятувальних операцій.

До судна направили буксири і вертоліт.

Агентство «Интерфакс» уточнило, що йдеться до про російський криголам «Тор», який належить Росморрічфлоту. Судно прямувало на Ямал. Власники судна заявили, що сигнал лиха подали випадково.

Представник рятувальної служби заявив газеті «Афтенпостен», що морякам пропонували евакуюватися, але вони відмовилися.