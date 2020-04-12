«Про існування брата дізнався після плівок»: Криклій прокоментував «плівки Єрмака»

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що дізнався про існування брата голови Офісу президента Андрія Єрмака після публікації записів, на яких той начебто «торгує посадами» у владі.

«Якщо говорити про плівки, то, чесно кажучи, про існування брата я дізнався тільки після плівок. Тобто я його особисто не знаю. Більше того, не дивився весь матеріал, але я там не чув ні про себе, ні про когось. Всі ті прізвища, які лунали, там можна подивитися, що ніхто і ніде в нас точно не працює. Тому, що це було – я не знаю. Мені важко коментувати. Нехай займаються правоохоронці і вивчають ситуацію більш досконало», – сказав Криклій в інтерв’ю Радіо Свобода.

29 березня народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у фейсбуці відеокадри, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, «щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Денис Єрмак заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», яке «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою».

«Той факт, що мій брат працює в Офісі президента не має обмежувати мої законні права на трудову діяльність. Я український громадянин і свої права знаю. На плівках я зустрічаюсь із різними людьми, які пропонують різноманітні проекти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми, які є в відповідних структурах», – пояснив Денис Єрмак.

Програма журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») отримала від народного депутата копію записів на день раніше. Журналісти встановили ключових фігурантів записів та особу того, хто записував розмови. Це 39-річний уродженець Харкова Дмитро Олександрович Штанько. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

На «плівках», які є у розпорядженні «Схем», немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку. Водночас помічник Єрмака та автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови ОП.