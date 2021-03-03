Найскладнішим у 2014-му було утримати людей, які не зрадили присязі – екскомандувач ВМС

Найскладнішим у 2014 році під час окупації Росією Криму було утримати людей, які не зрадили присязі, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії віцеадмірал Сергій Гайдук, який був командувачем Військово-морських сил України з березня 2014-го по 2016 рік.

«Найскладнішим було не втратити тих людей, які були вмотивовані, патріотичні, не зрадили присязі. Знаєте, м’язи вони наростяться, якщо є кістка. А якщо костей немає, то, вибачте мене, на цьому залізі воювати не будуть. Тому, мабуть, все-таки найскладніше було – це боротьба за людей. У Військово-морських силах із Криму вийшла найбільша кількість – близько 4 тисяч військовослужбовців. Плюс члени сімей, тобто це був серйозний процес переміщення та їх розміщення», – сказав Гайдук.

23 березня 2014 року РНБО ухвалила рішення про передислокацію кримських військових частин з півострова.

«Це було дуже серйозне післякримське рішення, яке вимагало архірозуміння, архізусиль, багато переговорних процесів, створення груп, перегони екіпажів, кораблів, перевірки людей. Цей процес фактично тривав до початку активних дій на сході України. До 16 червня, потім процес був в односторонньому порядку Російською Федерацією зупинений», – додав екскомандувач ВМС.

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