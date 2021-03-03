Найскладнішим у 2014-му було утримати людей, які не зрадили присязі – екскомандувач ВМС

Найскладнішим у 2014 році під час окупації Росією Криму було утримати людей, які не зрадили присязі, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії віцеадмірал Сергій Гайдук, який був командувачем Військово-морських сил України з березня 2014-го по 2016 рік.
«Найскладнішим було не втратити тих людей, які були вмотивовані, патріотичні, не зрадили присязі. Знаєте, м’язи вони наростяться, якщо є кістка. А якщо костей немає, то, вибачте мене, на цьому залізі воювати не будуть. Тому, мабуть, все-таки найскладніше було – це боротьба за людей. У Військово-морських силах із Криму вийшла найбільша кількість – близько 4 тисяч військовослужбовців. Плюс члени сімей, тобто це був серйозний процес переміщення та їх розміщення», – сказав Гайдук.
23 березня 2014 року РНБО ухвалила рішення про передислокацію кримських військових частин з півострова.
«Це було дуже серйозне післякримське рішення, яке вимагало архірозуміння, архізусиль, багато переговорних процесів, створення груп, перегони екіпажів, кораблів, перевірки людей. Цей процес фактично тривав до початку активних дій на сході України. До 16 червня, потім процес був в односторонньому порядку Російською Федерацією зупинений», – додав екскомандувач ВМС.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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