Італійський співак Аль Бано заперечив нібито свої слова про «російський Крим»

Італійський поп-виконавець Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано) через італійські медіа заперечив нібито свої висловлювання щодо «належності Криму Росії». Заява артиста з’явилася через пів року, відколи Міністерство культури України внесло ім’я співака до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

У заяві, поширеній у четвер 12 вересня в італійській пресі, 76-річний Аль Бано пояснює, що ніколи не цікавився питанням належності Криму до Росії, будучи співаком, а не політиком. За його словами, «деякі італійські медіа, навіть не заглиблюючись в усі деталі цього складного питання та не намагаючись розібратися в нормах міжнародного права, приписали мені заяви стосовно тематики, яка не є моєю компетенцією».

«Тому я взяв до уваги позицію міжнародної спільноти щодо підтримки територіальної цілісності України, включно із Кримом, так як це наголошується в документах ООН, ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій, а також офіційну позицію з цього питання власне мого італійського уряду», – заявив відомий виконавець естрадних пісень Аль Бано.

При цьому він висловив сподівання отримати запрошення від України та виступити на великому концерті за мир.

Адвокати співака повідомляють італійським ЗМІ, що тепер маестро Каррізі сподівається бути вилученим із санкційного списку в Україні. Рішення про внесення громадян до згаданого переліку або вилучення з нього ухвалює Служба безпеки України.

Новина про включення італійського артиста Аль Бано до санкційного списку в Україні набула надзвичайного розголосу на Апеннінах. Тоді він назвав «божевіллям» рішення Києва. Згодом поп-виконавець разом зі своїми адвокатами провів зустріч у посольстві України в Римі. Після цього Аль Бано визнав свою помилку і сторони вирішили знайти шляхи для залагодження ситуації.

Від 6 березня 2019 Міністерство культури України на підставі звернень СБУ та інших державних структур внесло Альбано Каррізі до переліку 147 осіб, які «створюють загрозу нацбезпеці». Офіційний Київ тоді не вказав конкретної причини включення італійського музиканта до переліку небезпечних для України осіб. Як з’ясувалося, на відміну від інших фігурантів санкційного списку, Альбано Каррізі не порушував чинного українського законодавства щодо відвідин окупованих Росією територій. З 2014 року співак не був ні в Криму, ні на Донбасі.