Італійський співак Аль Бано не розуміє, чому він «загроза», і каже, що «Україна – це Росія»

В Італії надзвичайного розголосу набула новина, що відомого співака Альбано Каррізі (псевдонім Аль Бано) Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Численні ЗМІ розповідають про негативну реакцію Аль Бано, котрий назвав «божевіллям» рішення української влади. При цьому медіа відверто іронізують і насміхаються над діями українців і лише побіжно або й зовсім не згадують про причини такого кроку з боку Києва. Поп-виконавець заявив про намір зустрітися з українським послом у Римі, і той на нього вже чекає, щоб розтлумачити, чому небезпечно фліртувати з режимом Кремля.

«Аль Бано – агент КДБ у Європі», «Шпигун 007 під іменем Аль Бонд», «Прихований терорист» – так іронічно, а часто і саркастично переважна більшість телеканалів, радіо і друкованих видань Італії розповідають про нібито велике непорозуміння, яке спіткало народного улюбленця.

У центрі публікацій виключно він – 75-річний Альбано Каррізі, який разом із Роміною Пауер були популярним дуетом італійської естради на теренах СРСР у 1980-х роках.

Цей співак і нині, не зважаючи на поважний вік, продовжує гастролювати, зокрема, в Москві. Він часто фігурує у місцевих новинах світського життя та з’являється у телевізійних ток-шоу, особливо після відновлення творчих стосунків із колишньою дружиною Роміною Пауер.

Співак також відомий як підприємець – виробник вина у рідному регіоні Апулія на півдні Італії. Словом, людина публічна і шанована в країні, а на його політичні переконання, схоже, досі не звертали уваги.

Аль Бано, Крим і Путін

Від 6 березня 2019 Міністерство культури України на підставі звернень СБУ та інших державних структур внесло Альбано Каррізі до переліку 147 осіб, які «створюють загрозу нацбезпеці». Раніше, 2015 року, персоною нон-грата в Україні були оголошені його співвітчизники – політик Сільвіо Берлусконі, а віднедавна і актор Мікеле Плачідо, відомий роллю комісара Каттані у серіалі про мафію «Спрут».

Втім, свого часу довкола згаданих діячів не здіймали стільки галасу, як це відбувається у випадку із виконавцем знаної пісні Felicità («Фелічіта»).

«Це повне божевілля, та ще й походить від Міністерства культури! Для мене світ перевернувся, – обурюється співак у розмові з італійськими журналістами. – Я впевнений, що є людиною культури і миру, не дозволю, щоб зі мною поводилися, як з бандитом чи якимось терористом. Я нічого не зробив, окрім того, що співаю і говорю завжди про найдорожче усім людям у світі – про мир».

Міністерство культури України не вказує причини залучення Каррізі до списку небезпечних осіб, але, очевидно, що СБУ взяла до уваги публічні заяви співака про підтримку анексії Криму та скасування економічних санкцій проти Росії. У березні 2014 року у розмові з місцевими ЗМІ він назвав «нормальним повернення Криму до Росії». Згодом, у вересні того ж року, в інтерв’ю виданню Corriere della Sera Альбано Каррізі, хизуючись давніми товариськими відносинами з чинним президентом Росії, відстоював загарбницьку політику Кремля.

На запитання про ставлення до нової Холодної війни співак відповів: «Думаю, Путін має рацію. Та частина України була і залишається Росією. Знаєте, що Хрущов був українцем? Сепаратисти борються, щоб залишитися росіянами. Це як з півостровом Істрія (після Другої світової війни більша частина території Істрії відійшла до Югославії, нині Хорватії і Словенії – ред.): знаємо, що він італійський, хоч і піддалися диктатові супердержав. У Криму відбувся референдум, 90 відсотків виявили бажання бути з Росією, і це взяли до уваги».

«Путін – великий політик, який (у питанні щодо України) демонструє свою цінність. Його називають диктатором, але за ним стоїть народ», – переконаний Каррізі. Нині у численних коментарях співак дивується і обурено повторює, що ніколи нічого не говорив проти України.

Натомість низка його публічних заяв скидається на панегірик російському лідерові, який всупереч міжнародним нормам анексував частину української території і спричинив воєнне вторгнення на Донбасі, жертвами якого, за даними ООН, стали близько 13 тисяч людей.

​Засторога від посольства

Альбано Каррізі через ЗМІ вимагає вибачень від України і має намір говорити з українським посольством у Римі. Посол України в Італії Євген Перелигін не забарився з реакцією і на своїй сторінці у Facebook-у поширив заяву, де говорить про готовність докладно пояснити співакові, чому таким відомим артистам небезпечно «фліртувати» з диктаторськими режимами чи то Кремля, чи то Сирії, чи інших.

Дипломат зауважує, що визначні італійські лідери громадської думки мали б бути свідомими того, наскільки небезпечно для сучасної Європи підтримувати російський підхід щодо зміни міжнародно визнаних кордонів, нехтування міжнародним порядком у безкарний спосіб, а також пам’ятати про дуже гіркі наслідки подібної політики у минулому, про що свідчить європейська історія.

«Мені здається очевидним, що виправдовування тих, хто цинічно і брутально нехтує фундаментальними принципами міжнародного права, вказує на подвійні стандарти моральні і політичні, а також є бомбою уповільненої дії. Якщо сьогодні ми не визнаємо міжнародно визначених кордонів європейської держави, як-то України, завтра така ж доля може спіткати усю європейську архітектуру», – наголошує Євген Перелигін у заяві, уривки якої поширили провідні італійські медіа.

Іронія і сарказм у коментарях

Український дипломат чи не єдиний в Італії публічно нагадав про війну на Донбасі, анексію Криму та докладно пояснив громадськості можливі причини внесення відомого артиста до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Переважна більшість місцевих медіа уїдливо саркастично коментують рішення української влади, не згадуючи про криваві наслідки російської політики в Україні. Легковажно говорять про симпатії Каррізі до Путіна та його виступи і щедрі гонорари у Москві. Причому італійські журналісти таки проявляють допитливість і цікавляться, коли дійде черга до Тото Кутуньйо, групи «Ріккі е Повері» та Ріккардо Фольї, які досі популярні в країнах колишнього СРСР. Ріккардо Фольї, до речі, виступав на концерті у Севастополі 16 березня 2014 року – в день «референдуму», який співак назвав «великим народним святом».

До сарказму та насмішок із дій України вдаються не лише у сатиричних телепрограмах телекомпанії «Медіасет» (контролює родина Берлусконі), а й на шпальтах авторитетних видань. Відомий публіцист, телеведучий Массімо Ґрамелліні одну зі своїх щоденних рубрик також присвятив обговорюваній темі.

«Аль Бонд» – назвав публікацію журналіст, вдаючись до аналогії з кіногероєм-шпигуном британської розвідки Джеймсом Бондом. Маніпулятивно цитуючи уривки з відомих пісень Аль Бано, автор дивується, чому італійці раніше не помічали «Аль Бано – терориста за гроші Путіна», і перелічує інших співаків, популярних у Росії.

Не вказуючи прямо на Міністерство культури України, але, очевидно, маючи на увазі саме це відомство, Ґрамелліні підсумовує: «Ніхто не може почуватися у безпеці, відколи вірус тупості (дурості) заразив владні кабінети у багатьох країнах. Це і є справжня революція в дії, якій навіть Аль Бонд (Аль Бано) досі не знайшов протидії».

Гаряче обговорюють новину і в соціальних мережах. Італійські дописувачі часто називають перебільшеними дії України, бо, мовляв, досить було назвати співака просто «небажаним гостем». Хто жартома, а хто серйозно пропонує внести до «чорного списку» левову частку усіх співвітчизників, натякаючи на поширені русофільські настрої в цій країні.

У мережах також гуляють «фотожаби» із зображенням співака Аль Бано в образі крутого вояка з автоматом, а внизу підпис, який перефразовує його хіт «Фелічіта»: «Felicità… E' creare un casino al governo ucraino… La felicità» (Щастя…Зчинити галас або проблему українському урядові…)

Тим часом Альбано Каррізі повідомив, що приймає запрошення українського посла на зустріч.

«Сподіваюся, за келихом гарного вина, засвідчу, що музика не має ланцюгів і політичних кольорів, музика несе не кров, а свободу… І вирішувати, де співати, а де ні, означає забрати надію у людей, які заповнюють площі, щоб радіти і розважатися співом», – сказав італійський артист.

Схожі міркування про призначення музики нещодавно висловлювали і деякі фіналісти відбіркового туру «Євробачення» у Києві. І, схоже, скандал в Україні отримав несподіване продовження в Італії.