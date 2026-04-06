Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Влада РФ підтвердила загибель генерала Отрощенка під час аварії Ан-26

Отрощенко очолював змішаний авіаційний корпус Північного флоту із 2024 року

Губернатор Мурманської області РФ Андрій Чибіс повідомив, що серед загиблих внаслідок катастрофи військово-транспортного літака Ан-26 в окупованому Криму був генерал-лейтенант Олександр Отрощенко. Раніше про загибель генерала писала Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на джерела.

Отрощенко очолював змішаний авіаційний корпус Північного флоту із 2024 року. До цього він командував морською авіацією Чорноморського та Північного флотів, а також 45-ю армією ВПС та ППО Північного флоту.

У 2019 році йому надали звання генерал-лейтенанта, а в 2024 році він став командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту.

За підрахунками «Медіазони» та російської служби Бі-бі-сі, Отрощенко став 14-м російським генералом, який загинув з початку повномасштабної війни Росії проти України, та п’ятим генерал-лейтенантом.

Військово-транспортний літак Ан-26 розбився 31 березня під час планового перельоту. На борту були 29 осіб – шість членів екіпажу та 23 пасажири. Усі вони загинули.

Міноборони РФ повідомило, що ураження літака не було, попередня причина катастрофи – «технічна несправність» . Джерела ТАCС та «Риа Новости» розповіли, що борт врізався у скелю.


Форум

XS
SM
MD
LG