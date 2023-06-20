Аксьонов заявив про чергову атаку БПЛА на півночі Криму

Підконтрольна Росії влада Криму знову заявила про атаку безпілотника на півночі Кримського півострова. Як стверджує підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов, російські підрозділи РЕБ «придушили і посадили» один безпілотник.

«Постраждалих та руйнувань немає», – написав Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

Кому саме належав БПЛА, він не уточнив.

Перевірити цю інформацію за допомогою незалежних джерел під час війни неможливо.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО».

Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.