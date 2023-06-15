Аксьонов повідомив, що Крим атакували безпілотники

Уночі 15 червня окупований Росією Крим атакували безпілотники, стверджує голова російської адміністрації півострова Сергій Аксьонов. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, над Кримом зафіксували девʼять дронів, шість із них збили, а ще три заглушили та посадили.

При цьому один безпілотник нібито здетонував у селі Докучаєве Красногвардійського району. За словами Аксьонова, жертв і критичних руйнувань немає, у кількох будинках вибите скло.

Насичений російськими військовими базами півострів регулярно стає обʼєктом атак із боку ЗСУ. Повітряна тривога в Криму було оголошена влітку 2022 року, і відтоді українська влада це застереження не скасовувала.

6 червня окупаційна влада Криму заявила, що у східній частині півострова був посаджений безпілотник.