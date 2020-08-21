В окупованому Криму зафіксували антирекорд за числом нових випадків COVID-19

Підконтрольний Росії голова анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив про рекордну кількість зафіксованих на півострові випадків захворювання на COVID-19 – 55 випадків за добу.

«За 20 серпня зареєстровано 55 випадків коронавірусної інфекції. 25 із них виявлені при зверненні по медичну допомогу, 19 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 9 – під час скринінгу здорового населення, 2 – прибули з (материкової частини – ред.) України», – написав Аксьонов у російській соцмережі.

За його даними, всього в Криму зареєстровано 1910 випадків нової коронавірусної інфекції. 202 з них привезені з-поза меж півострова (в тому числі 117 випадків завезені з сусідньої Росії), 1 433 випадки виявлені при зверненні по медичну допомогу і за контактами з особами з лабораторно підтвердженими результатами, 275 – під час лабораторного скринінгу здорових людей.

Дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих чинників, включно з інфікуванням серед російських військових і спецслужб.