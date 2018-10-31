Суд у Криму заарештував підозрюваного в участі в збройному формуванні Гафарова

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 грудня жителя села Перлина Криму на анексованому Росією півострові Ділявера Гафарова, якого російські правоохоронці підозрюють в участі в збройному формуванні.

«Суддя не вникав в обставини справи, в особу Гафарова. Він не судимий, раніше правоохоронні органи не мали до нього претензій. Це суддею не було враховано», – заявив адвокат Сеяр Панич.

30 жовтня російські силовики провели обшук у Гафарова та затримали його.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».