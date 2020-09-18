У Криму суд залишив під арештом трьох фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму 18 вересня відбулося судове засідання щодо третьої бахчисарайської групи у «справі Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє «Кримська солідарність».

«Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту. Захист вказав на численні порушення законодавства, зокрема і міжнародних норм», – розповіла адвокат Еміне Авамілєва.

За її словами, захист вказав на численні порушення норм КПК Росії. Захисник вважає, що слідство, подаючи клопотання про продовження запобіжного заходу утримання під вартою, спирається виключно на свої припущення про те, що обвинувачені, перебуваючи під домашнім арештом, можуть вплинути на хід слідства, на свідчення свідків, сховатися від слідства, залишити Крим і таким чином чинити тиск на слідство або тиск на свідків.

11 березня у будинках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, було затримано п’ятьох людей: Енвера Мустафаєва, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ. Всім затриманим інкримінували стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації).

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї і Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження – за фактом затримання кримських татар після обшуків. У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» через обшуки 11 березня.