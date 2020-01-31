«Меморіал» визнав політв’язнями 11 кримських татар – фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Правозахисний центр «Меморіал» вважає, що 11 кримських татар зазнають переслідування з політичних мотивів через ненасильницьке здійснення ними прав на свободу совісті, віросповідання, об’єднання і мирні зібрання.

Як повідомляє сайт «Меморіалу», фігуранти бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Марлен Асанов, Сервер Зекірьяєв, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Сервер Мустафаєв, Едем Смаілов, а також фігуранти красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустем Емірусеінов, Ескендер Абдулганієв і Арсен Абхаіров є політичними в’язнями. «Меморіал» вимагає їх негайного звільнення.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму російські силовики затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаілова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справі Хізб ут-Тахрір».

У лютому 2019 року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова. ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».