Експрезидента Криму Мєшкова перевезли до російської лікарні – рідні

Колишнього президента Криму Юрія Мєшкова, у якого стався інсульт на відпочинку в Туреччині, доставили в підмосковну лікарню. Він у тяжкому стані і перебуває в реанімації, повідомила російському державному агентству новин ТАСС його дочка Маріанна Мєшкова.

За словами жінки, її батька привезли з Туреччини до Росії 16 вересня.

«Батька доставили в Москву літаком, потім перевезли в підмосковну лікарню в Красногорську. Стан його погіршився, він зараз перебуває в реанімації у тяжкому стані», – сказала вона.

За словами дочки Мєшкова, йому роблять «штучну вентиляцію легенів та інші процедури». Рідних поки що до нього не допускають.

Підтвердження цієї інформації від російських медиків немає.

Раніше дочка Мєшкова повідомила про намір медиків Туреччини виписати її батька з лікарні.

1 вересня дочка Юрія Мєшкова Маріанна на своїй сторінці у Facebook написала, що в її батька стався інсульт. Його ввели в штучну кому. Через деякий час вона повідомила, що Мєшкова «розбудили», але він «не говорить і не ворушиться».

Проросійський громадський активіст у Криму Сергій Акімов підтвердив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що у Мєшков стався інсульт у Туреччині.

У першій половині 1990-их років Юрій Мєшков очолював у Криму Республіканський рух Криму і Блок «Россия», які виступали за незалежність півострова від України та подальше його приєднання до Росії.

У 1994 році він був обраний першим і останнім президентом Криму.

Внаслідок розколу в блоці «Россия» і дій української влади Мєшков був змушений емігрувати в Росію, де жив до анексії півострова.

Зараз перебуває в опозиції до підконтрольної Кремлю влади Криму.