В окупованому Криму готують наступну масову хвилю мобілізації – українські військові

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що в окупованому Криму готують наступну масову хвилю мобілізації на війну.

«На тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні, та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого», – йдеться в повідомленні Генштабу.

За даними українських військових, з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах у Криму будуть припинені, а всі заплановані кошти –«перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України».

Окупаційна влада Криму офіційно про нову хвилю мобілізації не заявляла.

Про те, що на тимчасово окупованій території Криму співробітники військових комісаріатів все ж проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації, Генштаб ЗСУ повідомляв і раніше.

Загалом близько двох тисяч кримчан вирушили на війну з Україною після оголошеної владою РФ так званої «часткової» мобілізації торік.