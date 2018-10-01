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01 Жовтень 2018, Київ 10:26
Новини | Політика

У Криму за мирні зібрання покарали понад 350 людей – правозахисники

Раніше в ООН заявили, що покращення ситуації з правами людини в анексованому Росії Криму за останні 10 місяців не відбулося

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Підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму від квітня 2014 року по вересень 2018 року значно посилила обмеження свободи мирних зібрань на території півострова, і притягла за цей час до адміністративної відповідальності 353 людей. Про це йдеться в інфографіці, опублікованій на сайті «Кримської правозахисної групи».

За даними групи, до кримінальної відповідальності притягли 12 осіб.

«Із них: по «справі 26 лютого» винесено вісім вироків: один вирок – вісім років позбавлення волі в колонії суворого режиму щодо Ахтема Чийгоза, який після вироку був звільнений в результаті політичних переговорів, сім вироків – позбавлення волі умовно», – сказано в звіті.

Крім того, підконтрольні Кремлю суди Криму затвердили 367 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, з яких 334 постанови про штрафи на загальну суму 3,95 мільйона рублів (майже 1,7 мільйона гривень – ред).

«До учасників мирних зібрань застосовувалися також адміністративні арешти (мінімум 22 таких постанов) і громадські роботи (11 постанов)», – стверджують правозахисники.

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Російські силовики у вересні провели в анексованому Криму п’ять обшуків і порушили сім адміністративних справ на кримських татар, суди оштрафували їх на 2000 рублів (855 гривень – ред.) і присудили в цілому 27 діб адміністративного арешту.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на 39-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві заявив, що по всьому кримському півострові відбуваються порушення основних свобод, в тому числі свободи мирних зібрань, об’єднань, релігії і свободи пересування.

Голова Моніторингової місії ООН, яка фіксує порушення в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, Фіона Фрейзер недавно повідомила, що покращення ситуації з правами людини в анексованому Росії Криму за останні 10 місяців не відбулося.

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