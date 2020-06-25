МЗС України направило ноту протесту Росії через проведення військових парадів у Криму

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту в зв’язку з проведенням Росією 24 червня військових парадів в анексованих Криму і Севастополі. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Розцінюємо демонстрацію Російською Федерацією в ході так званих «військових парадів» на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь військової техніки як продовження Росією політики мілітаризації Криму, що становить серйозну загрозу європейській безпеці. Особливо цинічно виглядає залучення російською окупаційною адміністрацією в мілітаристських цілях неповнолітніх дітей», – йдеться в повідомленні МЗС.

Дипломати вказують, що Україна розглядає проведення військових парадів на анексованому півострові, а також ОРДЛО, без узгодження з українською стороною, як «відверте нехтування» Росією чинного законодавства країни і норм міжнародного права, в тому числі – резолюції Генасамблеї ООН.

«Ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегулювати проблемні питання, викликані збройною агресією з боку Російської Федерації та окупацією нею частини суверенної території України», – йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що Україна вимагає від Росії припинити протиправні дії і вивести всі свої збройні формування, військову техніку та найманців з українських територій.

У МЗС Росії поки публічно не коментували заяву українського відомства.

Напередодні військові паради пройшли в Севастополі, Сімферополі та Керчі. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, глядачам у Сімферополі вимірювали температуру і роздавали захисні маски з прапорцями «75 перемога». Люди не дотримувалися соціальної дистанції і не одягали маски.

Спочатку традиційні військові паради на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні повинні були традиційно відбутися 9 травня. Але їх скасували через загрозу поширення коронавірусу. Пізніше російська влада оголосила нову дату параду в Москві – 24 червня.

Підконтрольна Росії влада Криму стверджувала, що через загрозу коронавірусу «вживатимуть безпрецедентних» заходів безпеки під час заходів, пов’язаних із проведенням параду.