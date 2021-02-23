СБУ повідомила про підозру активісту так званої «кримської весни»

Контррозвідники СБУ повідомили про підозру активістові так званої «кримської весни», який «сприяв окупації» Криму, повідомляє у вівторок пресслужба СБУ.
«Слідчі органів безпеки повідомили чоловіку про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Оперативники спецслужби встановили особу мешканця тимчасово анексованого Криму під час в’їзду на материкову частину України. Задокументовано, що навесні 2014 року він ініціативно вступив до громадської організації «Автоканал Севастополя», у якій сприяв РФ анексії території півострова. Також у складі так званої кримської «Самооборони» зловмисник здійснював спостереження на виборчих дільницях під час незаконних виборів фейкового «парламенту Республіки Крим» та підбурював місцевих жителів до участі у незаконному голосуванні. Служба має докази, що підозрюваний був нагороджений російською окупаційною адміністрацією медаллю «В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019», – повідомили в СБУ.
За даними відомства, триває досудове слідство, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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