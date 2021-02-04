Оголошено підозру ще одному ексдепутату Верховної Ради Криму – прокуратура АРК

Повідомлено про підозру колишньому депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим за частиною 3 статті 110 КК України (посягання на територіальну цілісність України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Про це повідомили у прокуратурі АРК.

«Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний спільно з іншими депутатами ВР АР Крим проголосував за прийняття ряду постанов з метою легітимізації дій РФ щодо окупації території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконного входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації», – мовиться у повідомленні прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що 6 березня 2014 року депутати Верховної Ради АРК проголосували за проведення незаконного референдуму. А після цього 11 березня 2014 року на засіданні кримського парламенту ухвалили іншу постанову про нібито незалежності півострова.

«Зазначеними рішеннями депутати Верховної Ради АР Крим намагалися створити враження легітимності окупації півострову Крим РФ та нібито вільного волевиявлення громадян України, які мешкали на території АР Крим та м. Севастополя», – наголосили у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що 25 січня постановою Херсонського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу прокуратури автономії про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного екс-депутата. Його ім’я і прізвище в повідомленні не вказані, коментарі підозрюваного відсутні.

За даними Прокуратури АРК і Севастополя, загалом, з 99 депутатів, які входили до складу кримського парламенту у 2014 році, 87 особам повідомлено про підозру, до суду направлено 68 обвинувальних актів.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.