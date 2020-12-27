У МЗС України кажуть, що після саміту «Кримської платформи» очікується підсумкова декларація 

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар повідомила, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова, запланованого на травень 2021 року, очікується відповідна декларація. Про це Джеппар розповіла в ефірі Радіо Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Декларація буде відкритою, до неї зможуть приєднатися всі охочі країни. Вона зафіксує, що Російська Федерація – країна-агресор, яка порушила міжнародне право, а також політику невизнання анексії Криму та тиску на Російську Федерацію. Зокрема, в цьому документі будуть міститися основні акценти з описом наслідків мілітаризації Криму, порушень прав людини, переслідувань кримських татар. Але декларація не буде великою – це політичний документ», – сказала представниця МЗС України.

Вона назвала «Кримську платформу» одним з «тактичних кроків» із деокупації Криму.

Влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в Кримській платформі з деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що саміт із деокупації Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.

На початку грудня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив, що Брюссель розглядає пропозицію України щодо створення «Кримської платформи» і посади спеціального представника Євросоюзу по Криму, але, в той же час, там очікують додаткової інформації про структуру цієї платформи.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російська сторона готова до участі в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення. Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов переконаний, створення нового міжнародного майданчика не допоможе «повернути Крим».