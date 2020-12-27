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27 грудня 2020, Київ 23:06
Новини | Політика

У МЗС України кажуть, що після саміту «Кримської платформи» очікується підсумкова декларація 

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар повідомила, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова, запланованого на травень 2021 року, очікується відповідна декларація. Про це Джеппар розповіла в ефірі Радіо Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Декларація буде відкритою, до неї зможуть приєднатися всі охочі країни. Вона зафіксує, що Російська Федерація – країна-агресор, яка порушила міжнародне право, а також політику невизнання анексії Криму та тиску на Російську Федерацію. Зокрема, в цьому документі будуть міститися основні акценти з описом наслідків мілітаризації Криму, порушень прав людини, переслідувань кримських татар. Але декларація не буде великою – це політичний документ», – сказала представниця МЗС України.

Вона назвала «Кримську платформу» одним з «тактичних кроків» із деокупації Криму.

Влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в Кримській платформі з деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що саміт із деокупації Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.

На початку грудня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив, що Брюссель розглядає пропозицію України щодо створення «Кримської платформи» і посади спеціального представника Євросоюзу по Криму, але, в той же час, там очікують додаткової інформації про структуру цієї платформи.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російська сторона готова до участі в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення. Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов переконаний, створення нового міжнародного майданчика не допоможе «повернути Крим».

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