«Кримську платформу» обговорять з депутатами Європарламенту

У понеділок, 21 грудня, відбудеться дискусія українських парламентаріїв з депутатами Європарламенту щодо «Кримської платформи», яка покликана стати майданчиком для міжнародного обговорення деокупації українського півострова. Про це розповів на ранковому онлайн-брифінгу представник України при ЄС Микола Точицький, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Кримська тематика була досить широко розкрита під час нашого діалогу з ЄС. В ЄС підтримують цілі «Кримської платформи». Сьогодні після обіду відбудеться чергова дискусія між українськими парламентаріями і парламентаріями Європейського парламенту на цю тему. І це важливо з точки зору розмов навколо того, що всі забули про Крим», – наголосив Точицький.

Він також розповів, на якому етапі знаходяться переговори щодо призначення спецпредставника ЄС по Криму, про яке раніше повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми зверталися (з пропозицією призначити спецпредставника ЄС по Криму, – ред.), в першу чергу, це робило не тільки наше представництво, але й перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар, яка безпосередньо займається цим питанням. ЄС взяв це до уваги, і відповіді поки у нас немає. Але моя особиста думка – ми повинні визначитися з форматом учасників: де це буде, на якій платформі буде відбуватися – це або ОБСЄ, ООН або ЄС, або інший формат. І тоді вже до кінця наполягати на спецпредставнику від ЄС», – додав Точицький.

На початку грудня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив, що Брюссель розглядає пропозицію України щодо створення «Кримської платформи» і посади спеціального представника Євросоюзу по Криму, але, в той же час, там очікують додаткової інформації про структуру цієї платформи.

Влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в Кримській платформі з деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що саміт із деокупації Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.