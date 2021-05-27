Прокуратура АРК повідомила про розслідування понад 270 проваджень через порушення прав в Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя здійснює процесуальне керівництво щодо 270 кримінальних проваджень за понад 400-ма фактами порушень в окупованому Криму. Як повідомила пресслужба відомства, йдеться про порушення права на життя і здоров’я, насильницьке зникнення, позбавлення волі, викрадення людей, тортури і нелюдське поводження з часу анексії Росією.

«У переважній більшості кримінальних проваджень досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення зазначених злочинів представників держави-окупанта та її окупаційної адміністрації. Наразі відповідні розслідування українськими правоохоронцями ускладнюються відсутністю доступу до тимчасово окупованої території», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що «Російська Федерація, як держава-окупант, яка несе відповідальність за відповідні насильницькі зникнення, розслідувань або не проводить, або проводить не суттєві дії, які до жодного результату не призводять».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні закликав ОБСЄ більше приділяти уваги ситуації, яка склалася в Криму після російської анексії.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.