Проєкт Крим.Реалії пропонує новий спосіб доступу до своїх матеріалів

Проєкт Української редакції Радіо Свобода Крим.Реалії запускає новий мобільний застосунок. За його допомогою буде зручно читати, слухати і дивитися матеріали Крим.Реалії.

Безплатний застосунок призначений для користувачів операційної системи Android. Це дзеркало, яке вестиме безпосередньо на сторінку Крим.Реалії.

Коли читачі відкриють сайт Крим.Реалії на своїх мобільних пристроях, з’явиться пропозиція встановити застосунок. Щоб отримати легкий доступ до контенту Крим.Реалії, слід натиснути «ADD».

У користувача з’явиться іконка на робочому екрані – це забезпечить швидкий доступ до контенту сайту.

У ньому можна читати новини, дивитися опубліковане відео і слухати аудіо. Для термінових новин передбачені повідомлення: користувачі отримають їх на екран свого мобільного пристрою.

Цей застосунок має додатковий рівень обробки інформації, що підвищує продуктивність на мобільних пристроях і дозволить використовувати його навіть із повільним інтернетом.

Історіями можна буде поділиться через електронну пошту, соцмережі Twitter, Facebook та інші платформи. За допомогою програми Крим.Реалії також можна стати автором і надіслати до редакції тексти, фото, відео та аудіо.

Користувачі версії сайту Крим.Реалії для персональних комп’ютерів також можуть скористатися веб-застосунком. Переглядач Google Chrome додав кнопку «+», яка є в правому кутку адресного рядка. При натисканні на неї іконка сайту також буде збережена на робочий стіл користувача. Користувач може запустити десктоп-версію веб-застосунку, клацнувши на збережену іконку.

Розробники продовжать роботу над застосунком Крим.Реалії. Вони планують додати можливість знайомитися з матеріалами в офлайн-режимі – коли доступ до інтернету відсутній.

Крим.Реалії – кримський проєкт української служби Радіо Свобода, який стартував у березні 2014 року, відразу після окупації й під час анексії Росією Кримського півострова.

На сьогодні кримська команда Радіо Свобода випускає три інформаційні сайти: російською (Крым.Реалии, http://ru.krymr.com), українською (Крим.Реалії, http://ua.krymr.com) і кримськотатарською мовами (Qırım. Aqiqat, http://ktat.krymr.com), готує дві щотижневі телевізійні програми з унікальним кримським контентом – Крим.Реалії на загальнонаціональному каналі новин «24» і «Крым.Настоящий» на міжнародному телеканалі «Настоящее время». У вересні 2015 року кримська команда спільно з Українським радіо запустила Радіо Крим.Реалії, що транслює свої передачі на середніх хвилях на більшу частину території Криму, південний схід України і передгірні райони Північного Кавказу Росії, а з вересня 2017 року – цілодобовий канал Радіо Крим.Реалії на частоті 105,9 FM. Із листопада 2019 року Крим.Реалії також звучить цілодобово на середніх хвилях на частоті 648 AM, добиваючи сигналом до Керчі і Тарханкуту, Ялти і Джанкою.

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