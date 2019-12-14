Інформаційна деокупація: Радіо Крим.Реалії на середніх хвилях у Криму

«Кримський ранок може бути вільним» ‒ так бадьоро і легко починається ранковий ефір на Радіо Крим.Реалії зі студії в Києві, а чує ефір тепер майже весь Крим. Раніше програми радіо виходили на FM-частотах, на півострові ефір глушили, але з 14 листопада Крим.Реалії звучить цілодобово на середніх хвилях на частоті 648 АМ, добиваючи сигналом до Керчі і Тарханкуту, Ялти і Джанкою.

Програми партнерів, таких, як «Громадське радіо», «Настоящее время», ефіри української й російської служб Радіо Свобода, прямі трансляції Радіо Крим.Реалії можна почути майже на всьому півострові.

У Криму після російської анексії в 2014 році ЗМІ мали проблеми зі свободою слова: на радіо, на телебаченні і в пресі стала переважати точка зору підконтрольної Кремлю влади півострова. Для Радіо Крим.Реалії важливо надати кримчанам різні позиції, інші думки, нові факти.

Журналісти, які працюють у підконтрольних Росії ЗМІ, вважають за краще не помічати будь-які негативні моменти, які відбуваються в Криму, і давати тільки позитив

«Ті журналісти, які працюють у підконтрольних Росії ЗМІ, вважають за краще не помічати будь-які негативні моменти, які відбуваються в Криму, і давати тільки позитив», ‒ говорить ведучий Радіо Крим.Реалії Олександр Янковський.

Кримчани регулярно долучаються для розмови до діалогу з гостями і ведучими Радіо Крим.Реалії. Хтось скаржиться на роботу шкіл і ситуацію в лікарнях, декому життя в Криму «з Росією» подобається, все це звучить в ефірі.

«Людей хвилює сміття, хвилює нестача води, хвилює неможливість отримати нормальну освіту в Криму», ‒ розповідає про дзвінки в ефір Олександр Янковський.

Уже історія

Після російської анексії Криму на півострові серйозні проблеми почали відчувати українські радіо та телеканали.

Після окупації російська влада взяла під контроль всю телекомунікаційну інфраструктуру в Криму

«Усю телекомунікаційну інфраструктуру в Криму взяла під контроль російська влада. І упродовж 2014‒2015 років ландшафт радіомовлення на півострові повністю змінився. Спочатку усі радіостанції в Криму перестали ідентифікуватися як українські, потім зайшли російські мережі й були створені нові кримські і проросійські мовці», ‒ розповідає член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський.

У вересні 2015 року Радіо Крим.Реалії вперше починає своє мовлення на півострові на частоті 105,9 FM. Російське керівництво півострова називає радіо «ворожим голосом».

«Пан Аксьонов (російський голова Криму Сергій Аксьонов ‒ ред.) дуже гнівно висловився. Розмірковував: мовляв, що ми можемо зробити для того, щоб не було чутно ці ворожі голоси», ‒ згадує Олександр Янковський, який стояв біля витоків Радіо Крим.Реалії.

У 2016 році російські прокурори з відділу протидії екстремізму і тероризму блокують сайт Крим.Реалії на території півострова. Тодішня російський прокурор Криму Наталя Поклонська заборонила слухати, дивитися й читати матеріали проєкту.

«Інтернет-ресурс Крим.Реалії систематично розміщує публікації, спрямовані на розпалювання міжнаціональної й міжетнічної ворожнечі», ‒ заявляла Поклонська.

У 2018 році на Чонгарі поруч з українською телерадіовежею росіяни будують свою, мета якої ‒ блокувати сигнал із території материкової частини України. Так Радіо Крим.Реалії в FM-діапазоні глушать у Криму.

Ми чуємо на частоті одночасно і українську, і російську радіостанцію. Звісно, це порушення, ніхто так не робить у світі, але для росіян закони не писані

«Вони створили перешкоду. Виходить, ми чуємо на частоті одночасно і українську, і російську радіостанцію. Звісно, це порушення, ніхто так не робить у світі, але для росіян закони не писані. Окупант ‒ є окупант», ‒ пояснює те, що сталося, виконавчий директор ТОВ «Телемережі України» Петро Семерей.

За пів року російського глушіння Радіо Крим.Реалії можна було чути тільки на півночі півострова. Система перешкоджання мовленню іноземних радіостанцій відпрацьована ще з радянських часів, кажуть експерти.

«Будувалися передавальні станції і, якщо з’являвся сигнал «Голосу Америки» або того ж Радіо Свобода, на частоту вмикали цей передавач, який фактично заглушав ефір», ‒ розповідає експерт із телерадіомовлення Валерій Юрченко.

У листопаді 2019 року партнери Радіо Крим.Реалії отримали нову частоту для мовлення ‒ 648 АМ.

Тепер нас чути практично в усьому Криму, аж до гір

«Тепер нас чути практично в усьому Криму, аж до гір. Тому розкажіть про це своїм друзям, знайомим, сусідам. Кому ви довіряєте, звісно. Поділіться з ними такою ось хорошою новиною», ‒ закликає слухачів ведуча Радіо Крим.Реалії Катерина Некреча.

Охоплені сигналом

З телерадіовежі на Чонгарі й поширюється сигнал Радіо Крим.Реалії. Тут запущений новий потужний радіопередавач, він коштує понад 20 тисяч доларів і забезпечує радіомовлення Крим.Реалії майже на весь півострів ‒ за винятком гірських районів і Південного берега Криму.

Тепер понад мільйон кримчан можуть отримувати сигнал радіостанції Крим.Реалії на середніх хвилях

«Сигналом радіостанцій охоплені найважливіші траси на півострові: Сімферополь ‒ Харків, Сімферополь ‒ Херсон, траса з Керчі. Тепер будь-який водій, будь-який громадянин, який проживає в Криму, може або вдома, або в авто на середніх хвилях слухати радіостанцію. Зараз сигнал радіостанції Крим.Реалії з Чонгару забезпечує охоплення понад мільйона кримчан», ‒ зазначає Сергій Костинський.

Журналісти телепроєкту Крим.Реалії об’їхали острів у пошуках сигналу радіо й почули його в Кіровському районі, Бахчисараї, Білогірську, Феодосії. Але зловити Радіо Крим.Реалії, наприклад, у Севастополі не вдалося ‒ тут тільки російські мовці.

Експерти кажуть, що сигнал, найімовірніше, просто не доходить до деяких населених пунктів Криму, адже глушити середні хвилі-АМ занадто складно й дорого.

«Я думаю, це мільйони доларів. У середніх хвиль більша площа покриття, щоб заглушити їх, треба розмістити таку ж станцію в тій же самій точці, звідки ведеться мовлення», ‒ зазначає Валерій Юрченко.

Сьогодні радіосигнал Крим.Реалії поширюється також на південні і східні області України, західну й південну частину Росії. А до 2020 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розраховує покрити українським радіомовленням 80% території анексованого Криму.

Довідка: У середині листопада 2019 року Радіо Крим.Реалії почало цілодобове мовлення з Чонгару (південь Херсонської області) на середніх хвилях на частоті 648 АМ. Тепер Радіо Крим.Реалії можна слухати на більшій частині Кримського півострова, за винятком гірських районів і Південнобережжя. Радіосигнал поширюється також на південні й східні області України, західну й південну частину Росії. Також Радіо Крим.Реалії мовить на частоті 105.9 FM на північний Крим.

Радіо Крим.Реалії інформує кримчан про найважливіші події на півострові й у світі в форматі 24/7.