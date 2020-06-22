У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про спрощення реєстрації народження і смерті для мешканців Криму

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які передбачають спрощення процедури реєстрації народження і смерті для мешканців окупованого Криму.

Один із них передбачає запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів народження і смерті, які відбулися на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, інший – звільнення від адміністративної відповідальності осіб за несвоєчасне подання заяви про державну реєстрацію народження дитини, яка народилась на тимчасово окупованих територіях України.

Тексти законопроєктів на сайті Верховної Ради на цей час іще відсутні.

Як сказав співавтор законопроєкту, народний депутат України, голова комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець, ідеться про запровадження можливості для мешканців окупованого Криму отримувати документи про народження дитини українського зразка в адміністративному порядку, без проходження тривалої судової процедури.

Він нагадав, що в 2018 році в так званий «закон про реінтеграцію Донбасу» була внесена норма, яка дозволяла оформлювати документи про народження і смерть, які відбулися на окупованих територіях Донбасу, без судової тяганини, але для окупованої території Криму аналогічна норма прийнята не була.

Як сказав Лубінець, існування виключно судового механізму призводить до того, що не більше ніж 37% дітей, які народилися в окупованому Донбасі, і лише 13,5%, народжених в окупованому Криму, мають свідоцтва про народження українського зразка.

Крім того, процедура реєстрації через суд створює величезне навантаження на судову систему, заявив депутат: «Наприклад, лише у 2019 року суди винесли понад 30 тисяч рішень у справах про встановлення юридичних фактів народження або смерті на окупованих територіях. Запровадження позасудової процедури дозволить звільнити людей від судової тяганини, зменшить навантаження на суди, а головне – продемонструє людям на окупованих територіях, що Україна зацікавлена в їхній реінтеграції та спільному майбутньому».

Також і в представництві президента України в Автономній Республіці Крим схвально висловилися про важливість цієї законодавчої ініціативи.

«Впровадження адміністративної процедури реєстрації актів народження – це довгоочікуваний крок зі сторони української влади назустріч людям, які живуть в окупації, і протидія колоніальній політиці Росії на території Криму. Сьогодні Москва змінює демографічний склад і національну ідентичність населення на півострові, проводячи примусову натуралізацію (паспортизацію). Водночас на півострів переселили щонайменше декілька сотень тисяч росіян, переважно військовослужбовців із сім’ями, співробітників правоохоронних органів і чиновників, збільшивши таким чином лояльну до окупаційної влади частку населення. Саме тому ми повинні максимально сприяти, щоб кожен громадянин України мав доступ до українських документів і зберігав зв’язок із державою, отримував необхідну підтримку в майбутньому: соціальні й адміністративні послуги, можливість безвізових подорожей і отримання біометричного паспорту для виїзду за кордон, доступ до української освіти тощо», – заявила перша заступниця постійного представника президента України в АРК Дар’я Свиридова.