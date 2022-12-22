Окупаційна влада Криму вчергове продовжила рівень «терористичної небезпеки» на півострові

В окупованому Росією Криму продовжено високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки, заявив підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов.

«З метою гарантування безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян з 20:00 22 грудня 2022 року до 20:00 6 січня 2023 року в низці муніципальних утворень та на об’єктах республіки діятиме високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки», – повідомив Аксьонов у Telegram.

Дія цього рівня терористичної небезпеки поширюється на території Вірменська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів, а також на інфраструктурних об’єктах Криму.

Раніше високий рівень терористичної небезпеки у Криму було продовжено до 22 грудня.

19 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що підписав указ, згідно з яким в анексованих Криму та Севастополі запровадили «середній рівень реагування», що передбачає низку обмежень. Окупаційна влада Криму заявила, що запровадження комендантської години та обмеження на в’їзд до Криму поки не передбачені.