Державний департамент: Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику своєї окупації

Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику своєї окупації, заявив виконувач обов’язків асистента державного секретаря США Філіп Рікер під час наради міністрів ОБСЄ.
«Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику своєї окупації жорстокою та осудною тактикою. Я був стурбований, коли почув історію Сервера Мустафаєва, якого в листопаді засудили до 14 років в’язниці за активність у висвітленні тяжкого становища інших кримських політв’язнів», – сказав Рікер.
За словами дипломата, Мустафаєв – «лише один із понад 90 українців, яких Росія несправедливо ув’язнила за мирну незгоду, та одне із сотень тисяч життів, які зазнали наслідків окупації».
«Хоча жодна країна не постраждала більше, ніж Україна, використання Росією свого опорного пункту в Криму для проєктування влади в Чорному морі, Середземному морі та на Близькому Сході підриває регіональну безпеку та впливає на всіх нас. Ось чому США вітають дипломатичну ініціативу України щодо акцентування міжнародної уваги на стратегічних вимірах російської окупації Криму», – додав Рікер.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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