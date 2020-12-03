Державний департамент: Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику своєї окупації

Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику своєї окупації, заявив виконувач обов’язків асистента державного секретаря США Філіп Рікер під час наради міністрів ОБСЄ.

«Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику своєї окупації жорстокою та осудною тактикою. Я був стурбований, коли почув історію Сервера Мустафаєва, якого в листопаді засудили до 14 років в’язниці за активність у висвітленні тяжкого становища інших кримських політв’язнів», – сказав Рікер.

За словами дипломата, Мустафаєв – «лише один із понад 90 українців, яких Росія несправедливо ув’язнила за мирну незгоду, та одне із сотень тисяч життів, які зазнали наслідків окупації».

«Хоча жодна країна не постраждала більше, ніж Україна, використання Росією свого опорного пункту в Криму для проєктування влади в Чорному морі, Середземному морі та на Близькому Сході підриває регіональну безпеку та впливає на всіх нас. Ось чому США вітають дипломатичну ініціативу України щодо акцентування міжнародної уваги на стратегічних вимірах російської окупації Криму», – додав Рікер.