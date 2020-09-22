ДПСУ на адмінкордоні з Кримом заборонила на 3 роки в’їзд росіянці, яка вдавала з себе українку

У контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адміністративному кордоні з анексованим Кримом із окупованого півострова прибула жінка, яка надала паспорт громадянки України, проте прикордонники встановили, що документ їй не належить, повідомили 22 вересня у Держприкордонслужбі України. Згідно з повідомленням, інцидент стався напередодні.

«Військовослужбовці також з’ясували, що жінка насправді є громадянкою Російської Федерації, адже при собі вона мала свій справжній документ. На ТОТ АР Крим іноземка потрапила незаконно. Паспортний документ громадянки України у неї вилучили. За порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї громадянці Російської Федерації проставлено заборону в’їзду на територію України строком на 3 роки», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до чинного законодавства, потрапити на ТОТ АР Крим та виїхати з неї дозволяється лише через визначені контрольні пункти в’їзду-виїзду, нагадали в ДПСУ.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».