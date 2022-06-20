ЄС продовжує засуджувати анексію Криму: санкції проти Росії діятимуть до червня 2023 року

Рада ЄС продовжила до 23 червня 2023 року санкції, запроваджені проти Росії через незаконну анексію Криму.

Як заявив голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель, ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму як серйозне порушення міжнародного права.

«Росія ще більше порушила суверенітет та територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою загарбницькою війною проти України, яку ЄС продовжує найрішучіше засуджувати. Євросоюз непохитно прагне допомогти Україні реалізувати її невід’ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє. Він також залишається відданим продовженню зміцнення здатності України захищати свою територіальну цілісність і суверенітет», – сказав Боррель, якого цитує пресслужба Ради ЄС.



Обмежувальні заходи, що діють на даний момент, були вперше запроваджені в червні 2014 року. Вони, серед іншого, передбачають заборону на імпорт товарів із незаконно анексованого Крим до ЄС, а також інфраструктурні чи фінансові інвестиції, туристичні послуги з Криму, а також на експорт певних товарів і технологій для кримських компаній.