Влада окупованого Криму повідомила про обмеження щодо «лінійок» 1 вересня

Призначений Кремлем підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що шкільні лінійки 1 вересня пройдуть лише для учнів перших, дев’ятих та одинадцятих класів.

У Telegram він повідомив, що таке рішення ухвалили «з метою гарантування безпеки».

«Водночас підхід до організації свята у всіх шкіл може бути індивідуальним. За дотримання необхідних вимог, наприклад, невеликі сільські школи матимуть змогу збільшити кількість класів, які візьмуть участь в урочистому заході», – написав Аксьонов.

Починаючи з серпня 2022 року, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.