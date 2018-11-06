Громадянину України, затриманому в Криму у справі про «шпигунство», продовжили арешт

Лефортовський суд столиці Росії Москви продовжив термін утримання під вартою громадянина України Костянтина Давиденка, затриманого в анексованому Москвою Криму за підозрою в шпигунстві, повідомляють 6 листопада російські ЗМІ.

«Суд задовольнив клопотання слідчого про продовження Давиденку терміну арешту до 11 січня», – інформує російський «Інтерфакс» з посиланням на прес-секретаря суду Катерину Краснову.

Засідання суду проходило в закритому режимі, оскільки, за повідомленням Краснової, в матеріалах справи є гриф «секретно».

Давиденка підозрюють у «збиранні й передачі українським спецслужбам відомостей про діяльність у Криму частин Росгвардії і ФСБ Росії».

Коментарів Костянтина Давиденка чи його адвоката на даний момент немає.

За інформацією «Інтерфаксу», захист Давиденка оскаржив рішення про продовження терміну його арешту, але суд залишив скаргу без задоволення.

12 лютого цього року ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Міністерство закордонних справ України зажадало від російського зовнішньополітичного відомства офіційного підтвердження факту затримання, а також повідомити причини затримання і місце утримання.

Пізніше стало відомо, що Лефортовський суд Москви заарештував до 11 квітня затриманого українця Костянтина Давиденка.

Служба безпеки України не коментувала затримання.

Після анексії Росією Криму ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як боротьбу з інакомисленням.