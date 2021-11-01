Під будівлею підконтрольного Кремлю суду в Сімферополі затримали близько 20 людей – активісти

Під будівлею підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі російські силовики затримали 19 людей, повідомило 1 листопада громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, затримані прийшли як слухачі на засідання з апеляції на вирок фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір».

В об’єднанні опублікували список затриманих:

Каралієв Сейт-Осман;

Меметов Ділявер;

Алієв Ульвій;

Умеров Аметхан;

Сейдалієв Мустафа;

Сейтумеров Абдулмеджит;

Якубов Ельдар;

Німетулаєв Ремзі;

Мустафаєв Сейдамет;

Сеталієв Наріман;

Аметов Расим;

Ібраїмов Куламет;

Зейнетдінова Зера;

Бекірова Суваде;

Сейтумерова Пакізе;

Неметуллаєва Зарема;

Ібраїмова Зуляра;

Якубова Сафіє;

Люманова Ліля.

Активісти зазначили, що до затриманих, яких доправили до райвідділу поліції Центрального району Сімферополя, відмовилися допустити адвоката Назіма Шейхмамбетова.

Повідомляється, що юрист уже звернувся зі скаргою до підконтрольної Кремлю прокуратури Криму.

Як повідомив Шейхмамбетов, серед затриманих є інсулінозалежна жінка, вагітна та неповнолітня.

Російські правоохоронці та підконтрольна Кремлю влада Криму ситуацію не коментують.