Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

В окупованому Криму винесли вирок сімферопольцю за «українські гасла» у месенджері

За повідомленнями, ФСБ Росії затримала чоловіка у травні. Його позиція у справі невідома

Російський суд в окупованому Сімферополі виніс вирок чоловікові за публікацію «українських гасел» у груповому чаті одного з месенджерів, повідомляє російське державне агентство «Криминформ» з посиланням на ФСБ Росії.

Повідомляється, що сімферопольцю 1993 року народження присудили 1,5 роки позбавлення волі з таким же випробувальним терміном, і з позбавленням права розміщувати інформацію в інтернеті протягом двох років.

За повідомленнями, ФСБ Росії затримала чоловіка у травні. Його позиція у справі невідома.

В окупованому Криму продовжують переслідувати тих, хто виступає проти вторгнення Росії до України. За даними української влади, близько півтори сотні жителів Криму були притягнуті до адміністративної відповідальності за «дискредитацію» російської армії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG