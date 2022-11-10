В окупованому Криму винесли вирок сімферопольцю за «українські гасла» у месенджері

Російський суд в окупованому Сімферополі виніс вирок чоловікові за публікацію «українських гасел» у груповому чаті одного з месенджерів, повідомляє російське державне агентство «Криминформ» з посиланням на ФСБ Росії.
Повідомляється, що сімферопольцю 1993 року народження присудили 1,5 роки позбавлення волі з таким же випробувальним терміном, і з позбавленням права розміщувати інформацію в інтернеті протягом двох років.
За повідомленнями, ФСБ Росії затримала чоловіка у травні. Його позиція у справі невідома.
В окупованому Криму продовжують переслідувати тих, хто виступає проти вторгнення Росії до України. За даними української влади, близько півтори сотні жителів Криму були притягнуті до адміністративної відповідальності за «дискредитацію» російської армії.
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