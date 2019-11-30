Крим: адвокат назвав заарештованих кримських татар, які потребують термінової госпіталізації

Адвокат Назім Шейхмамбетов озвучив прізвища заарештованих в анексованому Криму кримських татар, чий стан здоров’я погіршується в умовах СІЗО і хто потребує термінової госпіталізації, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За словами Шейхмамбетова, негайне лікування необхідне фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервету Газієву, Джемалю Гафарову, Шабану Умерову, Енверу Омерову і Асану Янікову.

У кожного з цих людей, каже адвокат, є хвороби, які вимагають або термінової операції, або невідкладної госпіталізації.

Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардіі 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезли в СІЗО Росії, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник і з 27 березня його місце перебування невідоме.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня і закликав до негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ викликають «подив».