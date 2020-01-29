Російські тюремники стверджують, що кримчанин Гафаров не потребує медичної допомоги

Управління ФСВП Росії в анексованому Криму заявило, що фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», політв’язень Джеміль Гафаров не потребує медичної допомоги, повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в пресслужбі управління ФСВП Росії у Криму.

«У ЗМІ була опублікована інформація про те, що підозрюваний Джеміль Гафаров, що перебуває в СІЗО-1, терміново потребує медичної допомоги, яка йому не надається. Ці дані не відповідають дійсності», –йдеться в повідомленні.

Російські тюремники стверджують, що Гафаров «систематично перебуває під наглядом лікаря-терапевта за наявними захворюваннями, неодноразово оглядався вузько-спеціалізованими профільними лікарями, вивозився до лікарні».

«Зараз загальний стан Гафарова Д. задовільний, екстреної медичної допомоги не потребує. Консультації лікарів філії медичної частини слідчого ізолятора отримує в повному обсязі, необхідними медичними препаратами забезпечений. Співробітниками медичної частини підготовлені документи на вивезення підозрюваного для проведення консультації лікарями фахівцями. Вивіз буде здійснено в плановому порядку», – стверджують у відомстві.

За повідомленням ФСВП, співробітниками медичної частини щодня здійснюються обходи камер слідчого ізолятора для своєчасного надання медичної допомоги, прийому скарг і заяв від ув’язнених в установі осіб.

У грудні 2019 року уповноважена з прав людини Людмила Денісова просила російського омбудсмена Тетяну Москалькову провести медичне обстеження і надати медичну допомогу заарештованому кримському татарину Джемілю Гафарову, який перебуває у сімферопольському слідчому ізоляторі.

Адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває у критичному стані. Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов’язані з ними хвороби серця. Адвокат додав, що, крім передачі ліків, Гафарова відмовилися госпіталізувати. Ріфат Яхін подав заяву в адміністрацію СІЗО Сімферополя про проведення медичного огляду його підзахисного.

Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.