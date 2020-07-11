Центр якості освіти засудив відео учнів, які ображали кримських татар

Український центр оцінювання якості освіти засуджує випускників однієї з київських шкіл, які записали та розмістили в соцмережі відео, в якому образили кримських татар. Про це повідомляє пресслужба центру.

«Особливо прикрим є те, що учасники ЗНО, присутні на відео, в блюзнірській формі висловлюються на адресу кримськотатарського народу і дозволяють собі емоційні висловлювання, заперечують територіальну цілісність України», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що вимогами чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої наказом Міносвіти і науки України, передбачене знання персоналій, пов’язаних з історією кримськотатарського народу.

Нещодавно у мережі з’явилося відео, де школярі київської школи №90 нецензурно висловлювалися на адресу кримськотатарського народу та назвали анексований півострів частиною Росії. Пізніше школа вибачилась за слова школярів. В адміністрації закладу наголосили, що ця ситуація виявила необхідність докладати більше зусиль із вивчення історії України та її корінних народів.

Випускниця, яка виклала відео, видалила його, проте користувач Гірей Баталов опублікував записи на своїй сторінці у фейсбуці. Також він оприлюднив скріншоти повідомлень, де школярі, які беруть участь у відео, просять їх вибачити.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також відреагував на ситуацію. Він закликав усіх кримських татар, які відчули себе ображеними, задовольнитися відповіддю керівництва школи. Він назвав інцидент вичерпаним.