ФСБ Росії заявила, що в Криму планували вбити трьох російських міністрів

ФСБ Росії заявила про запобігання вбивству трьох міністрів окупаційного уряду Криму, повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на пресслужбу російської ФСБ.

За повідомленнями, на окупованому півострові затримано двох «диверсантів». Вони нібито мали виконати завдання СБУ.

Також ФСБ Росії заявила про припинення спроби вбивства представників окупаційної адміністрації у Херсонській області.

Імена та прізвища затриманих «диверсантів» не вказані, інших подробиць спецоперації немає.

СБУ публічно не коментувала інформацію ФСБ Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФСБ Росії кілька разів повідомляла про запобігання терактів, які нібито готували українці або росіяни, які їм симпатизують.

Так, 25 липня ФСБ РФ прозвітувала про зрив операції з викрадення російських бойових літаків, яку нібито «готували співробітники української військової розвідки». У ФСБ Росії заявили, що в операції буцімто брав участь журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв. Пізніше Грозєв участь в операції спростував – за його словами, команда Bellingcat лише знімала про це фільм.