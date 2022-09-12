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ФСБ Росії заявила, що в Криму планували вбити трьох російських міністрів

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФСБ Росії кілька разів повідомляла про запобігання терактів, які нібито готували українці або росіяни, які їм симпатизують

ФСБ Росії заявила про запобігання вбивству трьох міністрів окупаційного уряду Криму, повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на пресслужбу російської ФСБ.

За повідомленнями, на окупованому півострові затримано двох «диверсантів». Вони нібито мали виконати завдання СБУ.

Також ФСБ Росії заявила про припинення спроби вбивства представників окупаційної адміністрації у Херсонській області.

Імена та прізвища затриманих «диверсантів» не вказані, інших подробиць спецоперації немає.

СБУ публічно не коментувала інформацію ФСБ Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФСБ Росії кілька разів повідомляла про запобігання терактів, які нібито готували українці або росіяни, які їм симпатизують.

Так, 25 липня ФСБ РФ прозвітувала про зрив операції з викрадення російських бойових літаків, яку нібито «готували співробітники української військової розвідки». У ФСБ Росії заявили, що в операції буцімто брав участь журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв. Пізніше Грозєв участь в операції спростував – за його словами, команда Bellingcat лише знімала про це фільм.

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