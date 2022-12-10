У Криму повідомляють про звуки вибухів, окупаційна влада каже про роботу ППО в Сімферополі

В окупованому Криму повідомляють про звуки вибухів, зокрема у Сімферополі.

«О 21.05 у Сімферополі в районі автовокзалу від вибуху вікна деренчали, у мікрорайоні Фонтани теж дуже добре було чути. Сімферопольці впевнені, що вибух був у районі аеропорту. Трохи раніше були вибухи у районі Козацької бухти у Севастополі», – повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».



Також є непідтверджена інформація про кілька вибухів на півдні Бахчисарайського району.

Призначений Москвою очільник Криму Сергій Аксьонов після низки повідомлень про звуки вибухів на півострові заявив про роботу ППО над Сімферополем.

Кремль 8 грудня визнав, що окупований з 2014 року Кримський півострів є вразливим до українських атак.

Упродовж останніх місяців було кілька вибухів на російських військових об’єктах у Криму або поблизу них, у тому числі скоординована атака повітряних і надводних безпілотників на ключовий російський військово-морський порт у Севастополі.

У жовтні Керченський міст, що з’єднує півострів із Росією, був частково зруйнований під час нападу, який Москва приписує Україні.