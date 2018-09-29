Російські слідчі в Криму перевіряють факт викрадення делегата Курултаю – адвокат

Інцидент з викраденням делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза невідомими людьми у формі перевіряє військовий слідчий відділ Слідчого комітету Росії в окупованому Криму. Про це розповів адвокат Айдер Азаматов, повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії 29 вересня.

За словами Азаматова, слідчий комітет Сімферопольського району близько двох місяців проводив дослідчу перевірку за заявою Егіза, що його викрали люди в формі правоохоронних органів, після чого надіслав матеріали перевірки у військовий слідчий відділ.

«Таке рішення свідчить про те, що слідство все ж вбачає в цій справі участь правоохоронних структур», – сказав Азаматов на зустрічі «Кримської солідарності».

Також адвокат подав запит від імені Егіза з вимогою надати інформацію, чи порушено кримінальну справу за результатами перевірки.

23 травня поблизу села Піонерське в Сімферопольському районі невідомі люди у формі затримали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. В управлінні ФСБ Росії в Криму заперечували його затримання. Пізніше викраденого знайшли в лісі зі слідами побиття.

Міністерство закордонних справ України засудило викрадення Асана Егіза.

Після анексії в Криму фактичні російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».