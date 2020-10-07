Окупований Крим: пожежу в санаторії у Ялті загасили, ніхто не постраждав

У підпорядкованому Росії кримському рятувальному управлінні повідомили про ліквідацію пожежі в санаторії окупованої Ялти, що перебуває в підпорядкуванні Міністерства оборони Росії.

Згідно з повідомленням, вогнем було охоплено 1200 квадратних метрів площі, постраждалих немає, причини загорання наразі невідомі.

Вранці 7 жовтня з’явилися повідомлення, що в анексованому Криму горить санаторій «Ялта». Він розташований неподалік від центру міста, за 300 метрів від узбережжя.

У березні 2014 року окупаційна влада Криму захопила близько 480 підприємств і організацій на півострові. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але й російське закордонне майно.