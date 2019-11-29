В окупованому Криму суд заарештував жінку, яку підозрюють у шпигунстві на користь України

Підконтрольний Росії Ленінський районний суд в окупованому Севастополі взяв під варту жінку, затриману російською ФСБ за підозрою у шпигунстві на користь України. Про це повідомляється на сайті суду.

«Обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці, тобто до 26 січня 2020 року. Санкція інкримінованого злочину передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років», – мовиться у повідомленні.

У суді також вказали на те, що жінку затримали 27 листопада.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили про затримання в анексованому Криму росіянки за підозрою в шпигунстві на користь розвідки Міноборони України. Російські агенції новин цитують повідомлення ФСБ від 29 листопада, в якому вказано, що затриману в Севастополі громадянку Росії звинувачують у тому, що вона «цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру».

У Міноборони України Радіо Свобода відмовилися коментувати ситуацію і порадили написати запит.