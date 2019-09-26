Дружина засудженого у «справі «українських диверсантів» Захтея написала листа Зеленському

Дружина засудженого у «справі «українських диверсантів» Андрія Захтея Оксана написала листа президентові України Володимиру Зеленському, в якому попросила включити її чоловіка в список на можливий черговий обмін утримуваними особами між Україною і Росією. Про це вона розповіла проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я написала листа президентові, щоб не повторилася ситуація з обміном, який стався 7 вересня, щоб не забули включити мого чоловіка в списки на можливий черговий обмін. Уже чотири роки мій чоловік сидить у в'язниці, не бачить дочку. Сподіваюся, що цього разу президент нам допоможе визволити Андрія», – розповіла Оксана Захтей.

Вона також уточнила, що отримала повідомлення про те, що лист був доставлений в Офіс президента, однак відповіді на нього ще немає.

В Офісі Зеленського поки публічно не коментували цю інформацію.

Крім того, Оксана Захтей написала листа уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, також із проханням включити чоловіка в список на потенційний обмін.

В офісі Денісової їй відповіли, що зараз формується список утримуваних громадян України на території Росії і в анексованому Криму.

Раніше Оксана Захтей повідомила, що її чоловік написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

У лютому 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (приблизно 105 тисяч гривень).

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові.

Російські спецслужби заявляли, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Пізніше Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова обвинуваченого від адвоката за угодою.

Влада України заперечувала російські звинувачення на адресу українців і назвала їх провокацією російських спецслужб.

7 вересня 2019 року в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних росіянами українців, в Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщині.