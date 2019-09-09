Фігурант «справи українських диверсантів» Захтей просить Путіна про помилування

Засуджений у анексованому Криму до 6,5 років колонії суворого режиму у справі «українських диверсантів» Андрій Захтей написав прохання про помилування на ім’я президента Росії Володимира Путіна. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила дружина Захтея Оксана.

За її словами, таке рішення Захтей зробив після того, як дізнався, що його не включили в списки на обмін утримуваними особами між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня.

«Про рішення Андрія написати лист з проханням про помилування я дізналася від адвоката. Лист вже надіслано. Це не просте рішення, Андрій його ухвалив після того, як дізнався, що його немає в списках на обмін», – розповіла вона.

Оксана Захтей підкреслила, що і чоловік, і вона сама щасливі за тих, хто повернувся в Україну. «Я хочу сказати, що ми щиро раді за всіх, хто опинився на волі, особливо за їх сім’ї. Власне, такими ж мотивами було продиктоване рішення Андрія. Він використовує будь-який шанс, щоб швидше опинитися вдома з рідними», – додала вона.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час тримали в московському СІЗО в Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані у цій справі Євген Панов і Андрій Захтей планували здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.