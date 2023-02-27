У Криму повідомили про землетрус у Чорному морі

Жителі Південного узбережжя Криму відчули невеликий підземний поштовх, повідомляють кримські телеграм-канали, а також радник підконтрольного Росії голови окупованого півострова Олег Крючков із посиланням на дані Алуштинської сейсмічної станції.

«Інформація про землетрус у Чорному морі. Від чергового Алуштинської сейсмічної станції надійшла інформація про те, що о 16:25 в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від прибережної території ГО Алушта і на глибині 15 км було зафіксовано землетрус магнітудою до трьох в епіцентрі. На території Республіки Крим – ледь помітні. Наслідків і руйнувань немає», – написав Крючков у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, про підземні поштовхи повідомляли жителі Ялти, Гурзуфа та Масандри. Як повідомляє телеграм-канал «Mash на волне» з посиланням на очевидців, в офісах на кілька хвилин захиталися столи, крісла і квіти у підставках.

Раніше 27 лютого землетрус магнітудою 5,6 був зафіксований у турецькому місті Малатья. За інформацією турецької влади, зруйновано щонайменше 29 будинків, одна людина загинула, понад 100 – поранені. Це сталося через три тижні після потужного землетрусу, який забрав життя понад 50 тисяч людей у Туреччині та Сирії.